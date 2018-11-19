Уральские дайверы совершили погружение в самую длинную подводную пещеру России

Екатеринбург, Ноябрь 19 (Новый День, Илья Перетыкин) ‒ Уральские дайверы в минувшие выходные совершили погружение в самую длинную подводную пещеру России ‒ Ординскую. Она расположена в Пермском крае, на левом берегу реки Кунгур близ села Орда. Ее подводная протяженность – 4500 метров, а стены состоят из гипса.

«Люди посещают Ординскую пещеру из-за того, что она входит в топ-10 по красоте. Некоторые опытные дайверы спускаются в водную часть, чтобы доказать себе и другим, что они лучшие. Так аквалангист достигает новой ступени в карьере и самосовершенствуется. Для дайвера погружение в пещеру – вершина карьеры и шанс испытать себя. Главная опасность при погружении – нет возможности всплыть наружу при проблеме. При этом пещера безопасна – она большая и в ней есть место для маневра. Основная опасность, которая поджидает людей под водой – паника. А паника под водой – злейший враг», ‒ рассказал «Новому Дню» инструктор Александр Горавец.

По его словам, пещера отличается от других тем, что в ней чистая, прозрачная вода, поэтому аквалангистам легче рассматривать подводные недра. Место пользуется популярностью не только среди российских, но и иностранных дайверов. Видео из Ординской пещеры смотрите на канале «Нового Дня».

Екатеринбург. Другие новости 19.11.18

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