Свердловские лесники массово бегут в «тюменскую матрешку» за хорошей зарплатой

Сотрудникам департамента лесного хозяйства Свердловской области необходимо в 2019 году хоть немного повысить зарплату, в противном случае отрасль останется совсем без специалистов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании согласительной комиссии по бюджету руководитель департамента Олег Сандаков. Чиновник рассказал, что сейчас в регионе работают 1 223 лесничих, их средняя зарплата – 15-18 тысяч рублей. «Хотелось бы хотя бы по 3-5 тысяч рублей каждому добавить. Это же люди с высшим образованием, а мы их теряем – они уезжают в ХМАО, ЯНАО, Тюменскую область. Мы теряем людей и потенциал», – подчеркнул он. С ним согласились депутаты Владимир Терешков и Елена Трескова.

А вот министр финансов Галина Кулаченко отметила, что за последний год доходы лесхоза выросли на 200 млн рублей. «Такого роста у нас уже много лет не было. Есть мнение, что на этом обсуждение вопроса надо закончить», – заявила она, проигнорировав сообщение о необходимости повышения зарплат.

Напомним, окончательная балансировка проекта бюджета состоится 24 ноября.

Екатеринбург. Другие новости 20.11.18

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