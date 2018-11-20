Белые металлурги запустили интернет-магазин по продаже труб

Белые металлурги запустили онлайн-магазин, где можно купить готовую продукцию Первоуральского новотрубного и Челябинского трубопрокатного заводов, а также оформить заказ на изготовление труб. При оформлении заказа можно сразу рассчитать стоимость и оформить доставку.

Интернет-магазин на сайте chtpz-sale.ru презентовали в рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо». Онлайн-площадка объединила трубную продукцию производства Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов. Теперь клиенты предприятий Группы ЧТПЗ могут в режиме онлайн получить информацию по наличию и стоимости трубной продукции на всех складах компании. Более того – возможности новой платформы позволяют не только приобрести готовую продукцию, но и оформить заказ под производство. Также в магазине можно выбрать способ доставки с расчетом стоимости, регионального склада отгрузки, выстроена удобная навигация.

Как уточнили в пресс-службе группы компаний ЧТПЗ, интернет-магазин открыли для развития дополнительного канала продаж и удобства клиентов со всей России.

«Создание платформы электронной коммерции – один из важных шагов на пути дальнейшего развития Белой металлургии – философии преображения, идеи которой нацелены на содействие успеху и процветанию клиентов компании. Запуск интернет-магазина открывает новые возможности для наших клиентов, а также усиливает наши конкурентные преимущества на рынке металлопроката. Хочу отметить, что уже сегодня платформа соответствует передовым трендам e-commerce, и в дальнейшем будет совершенствоваться на основе обратной связи», – отметила заместитель директора по маркетингу и коммуникациям группы компаний ЧТПЗ Наринэ Фатыхова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.11.18

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