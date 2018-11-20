Синоптики пообещали сильную метель на севере Урала

Российский гидрометцентр опубликовал бюллетень опасных и неблагоприятных явлений погоды в Уральском федеральном округе. Согласно данным синоптиков, в четверг, 22 ноября, на севере Свердловской области ожидается метель. По прогнозу метеобюро, в этой части региона пройдет сильный снег.

Напомним, осадки всю неделю будут идти и в Екатеринбурге. Причем к началу выходных в уральской столице ожидается похолодание. По ночам будет до -15…-17 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.18

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