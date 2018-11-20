В Екатеринбурге осудили фальшивомонетчиков

Екатеринбургский суд Кировского района вынес приговор фальшивомонетчикам, которые пытались сбыть 56 поддельных купюр стоимостью 1000 рублей. Роберт Шарбатов и Руслан Зейтагов проведут 7 лет в исправительной колонии строгого режима. Их соучастник – Никита Чурбанов приговорен к 1 году и 7 месяцам лишения свободы.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что осужденные распространяли поддельные купюры в небольших магазинах, приобретая товары на сумму не более 150 рублей. При обыске квартиры одного из фигурантов дела было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы.

По информации Горелых, на Среднем Урале идет спад сбыта фальшивых купюр.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 20.11.18

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