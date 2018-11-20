В мэрии рассказали, что стало с «убитыми» особняками после продажи за 1 рубль

Екатеринбургские чиновники рассказали, что происходит с архитектурными памятниками, которые были проданы за 1 рубль. Речь идет о здании бывшего госпиталя Верх-Исетского завода на ВИЗ-бульваре, 15, и Доме Звонарева, расположенном на перекрестке улиц Карла Маркса и Горького. Оба объекта на момент продажи были в полуразрушенном состоянии, но сейчас восстанавливаются за счет новых владельцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсуждался сегодня на заседании комиссии по муниципальной собственности гордумы Екатеринбурга. По словам и.о. начальника ДУМИ Николая Герасимова, процесс реставрации памятника на ВИЗ-бульваре планируется завершить к декабрю 2020 года при условии, что трамвайные пути на этом участке не будут передвинуты. Иначе ремонт объекта культурного наследия затянется. Предполагается, что зданию госпиталя будет возвращен первоначальный вид – например, появятся два флигеля. Мэрия планирует организовать выезд специалистов с проверкой, как идет реставрация памятника, в декабре этого года. В комиссию городской администрации также входят два депутата – Антон Гусев и Алексей Мещеряков. Один из них выразил беспокойство слухами, что в восстановленном здании появится ресторан. Герасимов отметил, что если собственник выполняет все требования по охране памятника, он может использовать его по своему усмотрению.

В случае с Домом Звонарева дела обстоят сложнее, так как памятник был передан новому владельцу в удручающем виде – фактически остались только стены. Однако Герасимов заверил, что реставрация там начнется в ближайшее время. По плану, новый собственник должен привести старинную усадьбу в порядок к концу 2022 года.

Чиновник также подчеркнул, что несмотря на рублевую стоимость памятников, землю под ними собственники выкупали по рыночной цене. Так, участок под Домом Звонарева стоил 6 миллионов рублей. Проектные и ремонтные работы также выполняются за счет покупателей.

На вопрос депутатов, почему объекты культурного наследия были доведены до такого состояния, Герасимов отметил, что в советское время эти дома использовались как коммунальное жилье, а впоследствии были заброшены и повисли мертвым грузом на балансе города. При этом денег на реконструкцию архитектурных памятников из городского бюджета выделяется недостаточно: в 2017 году – 58 миллионов рублей, в 2018 году – 37 миллионов рублей, на 2019 год заложено 54 миллиона рублей.

На эти деньги удалось только капитально отремонтировать усадьбу по улице Розы Люксембург, 18 (в здании был открыт музей Невьянской иконы), провести текущий ремонт памятников и начать частичную реставрацию фабрики-кухни УЗТМ на Бульваре Культуры, 3. В мэрии отмечают, что продажа объектов культурного наследия – пока единственный эффективный способ сохранить исторические дома от разрушения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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