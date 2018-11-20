Сотрудник ГУФСИН поймал беглого преступника, пригласив на свидание

В Екатеринбурге сотрудники ГУФСИН смогли поймать беглого преступника, когда один из оперативников пригласил его на свидание.

На хитрость попался житель Екатеринбурга, которого осудили 25 декабря 2017 года по статье 158 УК РФ за кражу аккумуляторов припаркованных автомобилей. От наказания он уклонился, скрылся с места проживания, выкинул СИМ-карту телефона. За это мужчине условное наказание сменили на 1 год 6 месяцев колонии-поселения и объявили в розыск.

Мужчина продолжил скрываться, общался только через одну соцсеть. Там его и «поймали». «Оперативные сотрудники ГУФСИН разработали операцию по розыску осужденного под кодовым названием «Ловелас». Они создали аккаунт симпатичной девушки в социальной сети, с которого и написали находящемуся в розыске К. «Любовная» переписка длилась два месяца, только после этого К. пригласил «девушку» в кафе Екатеринбурга недалеко от цирка. Однако на свидание к осужденному К. вместо девушки прибыли оперативные сотрудники», – рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Задержание прошло в ночь на 20 ноября. «Ловеласа» отправили в полицию, срок отбывания наказания мужчине будет исчисляться с момента задержания.

Екатеринбург, служба информации

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