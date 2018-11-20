В Екатеринбурге вынесен приговор вымогателям, похитившим курьера интернет-магазина

Орджоникидзевский районный суд вынес приговор двум жителям Екатеринбурга, похитившим работника интернет-магазина. Оба подсудимых были признаны виновными в совершении преступлений по статьям 126 УК РФ (похищение человека), 162 УК РФ (разбой) и 163 УК РФ (вымогательство).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, 37-летний подсудимый, трудившийся до этого специалистом по недвижимости, получил 7,5 лет лишения свободы, а его 34-летний сообщник, работавший охранником – 5,5 лет в колонии строгого режима.

По версии следствия, в марте 2017 года мужчины напали на курьера, который доставлял заказы из интернет-магазина. Потерпевшего держали в заложниках в течение одного дня, требуя от него 500 тысяч рублей. Во время происшествия подсудимые угрожали ему предметом, похожим на револьвер. В итоге курьер согласился передать деньги, если его отпустят. После того, как потерпевший оказался на свободе, он обратился в полицию. Стражи порядка спланировали операцию и 12 апреля 2017 года задержали вымогателей.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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