«Автомобилист» разгромно проиграл дома «Нефтехимику»

«Автомобилист» потерпел самое крупное поражение в текущем сезоне КХЛ. На старте домашней серии в Екатеринбурге уральцы проиграли «Нефтехимику» из Татарстана со счетом 2:6. Результат матча стал сенсационным, поскольку команды занимают разное положение в Восточной конференции: «Автомобилист» в ней лидирует, а его сегодняшний соперник балансирует на грани попадания в восьмерку лучших команд.

Для хозяев игра не задалась с самого начала – уже к 30-й минуте «Автомобилист» проигрывал 0:3. Совершить привычный камбэк в третьем периоде подопечным Андрея Мартемьянова тоже не удалось, хотя преимущество уральцев по броскам в створ было двукратным: 50 против 23-х.

В составе «Нефтехимика» шайбы забили Андрей Нестрашил, Микаэль Руохамаа, Павел Падакин, дважды Юусо Пуустинен и Эмиль Галимов. За «Автомобилист» оформил дубль Найджел Доус, который продолжает участие в гонке лучших бомбардиров лиги.

«Соперник ничего не дал нам сделать в атаке, он выиграл наш пятак и не пустил на свой. К тому же очень приличная игра вратаря «Нефтехимика» тоже дала результат. Мы полетели забивать, пропустили три контратаки – три гола. В нашей команде могу отметить человек десять, полевых игроков. И к сожалению, столько же – не могу отметить. Фамилий называть не буду. Завтра будем разбираться, что случилось с командой. Будем готовиться к следующей игре, двигаться дальше», – подытожил главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Сегодняшнее поражение екатеринбургского клуба стало третьим за последние четыре матча. «Автомобилист» по-прежнему занимает первое место в чемпионате КХЛ, но отрыв от ближайшего преследователя сократился до минимума. Следующий домашний матч уральцы проведут 22 ноября с нижегородским «Торпедо».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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