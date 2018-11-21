В Екатеринбурге сгорела захламленная квартира: хозяин жилища погиб (ФОТО)

В Екатеринбурге этой ночью загорелась квартира в пятиэтажке. Спасатели с трудом проникли в нее из-за хлама. В огне погиб мужчина.

Сообщение о пожаре доме по Восточной, 22, в МЧС поступило около половины четвертого ночи. В пятиэтажке горела квартира на верхнем этаже. По данным службы спасения «Сова», пожарным было трудно пройти внутрь жилья из-за мешков с мусором и старой поломанной мебели. Очевидцы рассказали, что весь подъезд из-за горящего мусора затянуло дымом. Эвакуировали из дома 20 человек, в том числе троих детей.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, к 3:52 огонь локализовали, проливка и разбор сгоревших конструкций продолжалась до 5:41. В результате пожара погиб хозяин квартиры.

Екатеринбург, служба информации

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