Уралец заплатит компании «Хеннесси» 1,3 млн за кражу товарного знака

Известный производитель коньяка, компания Societe Jas Hennessy & Co, отсудила у предпринимателя из Верхней Салды 1,3 млн рублей за незаконное использование их торговой марки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловского облсуда, в феврале этого года салдинец по фамилии Сафарян был приговорен к трем годам условно за изготовление и сбыт контрафактного алкоголя в особо крупном размере. Кроме того, ему был назначены штрафы в размере 500 и 200 тысяч рублей.

При торговле спиртным мужчина незаконно использовал товарный знак Hennessy.

В арендованном им гараже оперативниками были обнаружены 84 бутылки объемом 0,7 литра и 6 бутылок объемом 0,5 литра с этим лейблом. В июле 2018 года компания Societe Jas Hennessy & Co подала гражданский иск в Верхнесалдинский районный суд о взыскании с коммерсанта 1 млн 335 тысяч 54 рублей в качестве возмещения убытков. Суд первой инстанции удовлетворил иск в полном объеме. С данным решением Сафарян не согласился, посчитав, что «Хеннесси» завысила сумму причиненного ей ущерба. Однако областной суд, взвесив все обстоятельства, оставил решение салдинских коллег без изменения.

Екатеринбург, Верхняя Салда, служба информации

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