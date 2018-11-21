Сегодня православные отмечают День архангела Михаила

21 ноября православная церковь отмечает день архангела Михаила. Он очень почитаем в России с давних времен. Архангелу Михаилу посвящено множество монастырей, а также соборных, дворцовых и посадских храмов. На иконах он изображается попирающим ногами дьявола, держа в левой руке зеленую финиковую ветвь, а в правой – копье с белой хоругвью или пламенный меч.

На Руси Михайлов день традиционно считался веселым и сытным праздником: заканчивали хозяйственные работы, выручали деньги за коноплю и овес. 21 ноября ждали оттепели – «михайловской грязи», которая в дальнейшем обещала морозы. Примечали, если в Михайлов день иней – жди большого снега зимой, если туман – быть оттепели.

Екатеринбург, Елена Васильева

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