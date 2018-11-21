В Екатеринбурге контролер отобрал у школьницы проездной и вынудил дважды купить билеты

Октябрьская прокуратура Екатеринбурга разбирается с историей 13-летней школьницы, у которой контролер отобрал проездной.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел в понедельник, 19 ноября, в автобусе маршрута № 1. Девочка зашла на остановке «Улица Луначарского», ей нужно было добраться до «Тубсанатория». Кондуктору она предъявила проездной. Однако на остановке «Лесопарк» в автобус зашел контролер, который потребовал от девочки еще и справку, подтверждающую, что она учится в школе. Документа у девочки не оказалось. Тогда контролер отнял у нее проездной. «Он заявил, что он ей не принадлежит, после чего заставил еще раз заплатить за проезд. Затем начал составлять акт о нарушении и не разрешил девочке выйти на нужной ей остановке. Ребенка провезли еще пять остановок, ей пришлось возвращаться обратно на другом автобусе», ‒ пишет прокуратура со ссылкой на слова матери девочки, которая пожаловалась на инцидент в надзорное ведомство.

По предварительным данным, в автобусе в момент контроля никого не было ‒ школьница была единственной пассажиркой. Сейчас сотрудники прокуратуры разбираются с транспортным предприятием ‒ у ЕМУП МОАП затребованы документы, касающиеся организации перевозки граждан в общественном транспорте и обучения кондукторов и контролеров. «Прокуратура официально запросит составленный контролером акт о нарушении, опросит контролера и кондуктора автобуса по обстоятельствам инцидента. Будет установлено, в связи с чем ребенка заставили заплатить дважды за проезд и соблюдены ли были требования законодательства при составлении акта о нарушении в отношении несовершеннолетнего без участия ее законных представителей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», ‒ добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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