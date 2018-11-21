Молодые айтишники из Екатеринбурга и Нижнего Тагила победили на уральском хакатоне

В Екатеринбурге в минувшие выходные прошли технологические соревнования MegaDataHack, организованные компаниями «Актум» и «Мегафон». В хакатоне приняли участие 18 команд из восьми городов России. Молодые IT-специалисты должны были за двое суток разработать технологические решения в одном из представленных кейсов: создать чат-бота для управления проектами, механизм автоплатежа с элементами онлайн-игры и сервис, помогающий найти работу людям с инвалидностью. Итогом стали 16 проектов, готовых к воплощению.

Как сообщили в пресс-службе «Мегафона», в первом кейсе победила команда Cyber Hruyshi из Нижнего Тагила. Ребята разработали чат-бота для TamTam, который умеет управлять задачами, авторизовать пользователей и запоминать интересные идеи, что особенно понравилось членам жюри. Во втором кейсе лучшей стала команда TaleStorm из Томска, предложившая пользователям услуги игру и бонусы за наибольшее число автоплатежей. В третьей номинации победу присудили ребятам из DevRock из Екатеринбурга, которые создали нейронную сеть, способную помочь людям с инвалидностью выбрать себе наиболее подходящего наставника и планер задач. Команды-победители в перечисленных номинациях получили 300 тысяч рублей.

«Мы не спали обе ночи, выложились по максимуму. У одного участника команды во время хакатона был день рождения, но он был полностью вовлечен в процесс, и получил поздравления только во время презентации проекта. Было напряженно, но никто не пожалел, что работал в таком графике, так как было интересно и полезно», – поделился впечатлениями тимлид команды DevRock Константин Сиваков.

«Программирование и IT – перспективные направления, где нужны талантливые, амбициозные умы, готовые совершить прорыв и принести пользу. Участие в таких мероприятиях как хакатон – шанс проявить себя, получить опыт в реализации конкретных задач и возможность создать действительно полезные людям сервисы и, возможно, найти работу мечты», – отметил представитель департамента информатизации и связи Свердловской области Павел Борисов.

Хакатоны проводятся для поддержки перспективных специалистов, такие соревнования призваны развивать компетенции разработчиков и дополнительно обучать их программированию. «Мегафон» предложил заинтересованным участникам вакансии в компании. В этом году мобильный оператор уже нашел 52 цифровых специалиста благодаря таким проектам.

«Марафон хакатонов – это входной билет для молодых IT специалистов в мир создания коммерческих решений и востребованных цифровых продуктов. Участие в хакатоне – это в хорошем смысле челлендж для начинающих специалистов, прохождение которого может дать необходимое ускорение для построения успешной карьеры – как в «Мегафоне», так и других технологических компаниях», – отметила директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании Валентина Ватрак.

Хакатон в Екатеринбурге стал вторым из серии технологических соревнований «Мегафона», нацеленных на поиск талантливой молодежи. Подобные встречи также пройдут в Воронеже, Нижнем Новгороде и Хабаровске.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.11.18

«Пора признать ошибку», ‒ депутат Госдумы просит мэра Высокинского вернуть Краснознаменную группу на Плотинку. / Лучше деньгами: почти 2,5 тысячи многодетных семей отказались от бесплатной земли. / В Екатеринбурге контролер отобрал у школьницы проездной и вынудил дважды купить билеты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»