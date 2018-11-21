В Нижнем Тагиле владелец кафе, где готовили еду без санитарных книжек, пытался откупиться от полицейских

В Нижнем Тагиле 50-летний предприниматель пытался подкупить сотрудницу полиции, чтобы спасти свое кафе от закрытия. Мужчина предложил взятку в 15 тысяч рублей. Теперь ему грозит уголовное наказание по статье 291 УК РФ.

В заведении общепита, которым владеет подозреваемый, были обнаружены грубые санитарные нарушения. Ревизоры установили, что еду готовили сотрудники пищеблока, не прошедшие обязательного медицинского осмотра и не имеющие санитарных книжек. Владелец был вызван в отдел полиции для дачи объяснений.

Чтобы избежать административной ответственности, в том числе закрытия кафе на 90 суток, коммерсант в кабинете оперуполномоченного ОЭБиПК предложил ей взятку. Несмотря на то, что сотрудница полиции отказалась брать деньги, мужчина вложил 15 тысяч в ежедневник на ее рабочем столе, сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

«Оперуполномоченный подразделения по борьбе с экономическими преступлениями управления МВД «Нижнетагильское» старший лейтенант полиции проявила принципиальную позицию и на сделку с совестью не пошла. Она поступила, как и подобает офицеру системы МВД. В службе БЭП данная сотрудница работает более пяти лет, зарекомендовав себя дисциплинированным и ответственный должностным лицом», – заявил пресс-секретарь ГУ МВД региона Валерий Горелых.

Сейчас против предпринимателя было возбуждено и расследуется уголовное дело. Максимальное наказание за преступление по ч.3 ст.291 УК РФ «Дача взятки за совершение заведомо незаконных действий или бездействие» предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 21.11.18

Соцсети снова призывают уволить Глацких. / Сын основателя «Империи Романовых» предложил Белоярке землю под школу, но мало. / Поликлинику на Декабристов, которая простаивает несколько лет после постройки, могут открыть в следующем году (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»