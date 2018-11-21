Сотрудникам АО «Ювелиры Урала» выплатили более 5 млн долгов по зарплате

Работникам ювелирного завода «Ювелиры Урала» выплатили долги по зарплате на сумму более 5,3 млн рублей. Как сообщили в свердловской облпрокуратуре, в результате проверок ведомство установило, что задолженность была перед 180 сотрудниками, они не получали деньги с июля по октябрь 2018 года.

Погашение долгов произошло согласно 22 статье Трудового кодекса РФ, в которой говорится, что основная обязанность работодателя – выплата заработной платы. Заместителя генерального директора АО «Ювелиры Урала» привлекли к дисциплинарной ответственности.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 21.11.18

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