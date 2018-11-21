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Среда, 21 ноября 2018, 14:55 мск

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Страховщики вывели Свердловскую область из «красной зоны» по ОСАГО

Страховые компании перестали считать Свердловскую область особо убыточной в автостраховании – из «красной зоны» регион переместился в «желтую». При этом в полиции за год возбудили менее полусотни уголовных дел о мошенничестве в страховании – заявлений было подано в 2,5 раза больше.

Об улучшении позиции региона в рейтинге Российского союза автостраховщиков (РСА) сегодня в Екатеринбурге заявил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. Напомним, страховщики ведут свой рейтинг с точки зрения мошенничества и убыточности регионов по ОСАГО. Годом ранее регион занимал 11-ю строчку рейтинга самых убыточных регионов, сейчас он находится на 31-м месте.

Средняя выплата по ОСАГО в Свердловской области за 9 месяцев этого года уменьшилась почти на 14%, до 65,7 тыс. рублей. Почти на 4% стало меньше выплат по решению суда, то есть когда в досудебном порядке автомобилист не смог взыскать выплаты по обязательной страховке.

Вместе с тем, страховщики стали чаще заявлять в полицию о мошенничестве. В Уральском федеральном округе за 9 месяцев 2017 года было направлено 412 обращений о возбуждении уголовного дела, по итогам января-сентября этого года – уже 717». Возбуждено 249 дел.

В Свердловской области картина несколько иная. Было подано 119 заявлений, возбуждено 46 дел. Как рассказал заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев, в 2017 году обвинительные приговоры в страховом мошенничестве в регионе получили 7 человек, в 2018 году – уже 41 человек.

Екатеринбург, служба информации

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