Напоить, накормить и спать уложить. Отельеры и рестораторы готовятся к «Экспо-2025»

Уже в пятницу, 23 ноября, станет известна судьба заявки Екатеринбурга на проведение выставки «Экспо-2025». Те, кто верит в победу уральской столицы, сравнивают мероприятие с Чемпионатом мира по футболу – 2018, четыре матча которого прошли в Екатеринбурге прошлым летом. Эксперты сферы гостеприимства предупреждают, что размах выставки куда шире, но за семь лет городу вполне по силам подготовиться, чтобы встретить гостей достойно.

«Экспо» – событие гораздо более глобальное, чем Чемпионат мира. И, конечно, сейчас отельный бизнес не готов к такому ‒ просто потому что не хватит номерного фонда. Но победа заявки Екатеринбурга будет однозначным толчком для развития всей сферы. Если город выиграет, то планируется, что на ВИЗе, где собираются разместить выставку, будет построено много апартаментов, в которых на время выставки разместят гостей, а после это будет трансформировано в жилой фонд. Это идеальный сценарий, который не повредит рынку. По крайней мере, мы все на это надеемся, потому что видели пример Казахстана, где в прошлом году проходило малое «Экспо». Там построили много гостиниц, была рекордная загрузка по ним во время проведения выставки, а после ‒ резкое падение. Нам такого допускать не надо», ‒ сказал «Новому Дню» коммерческий директор Usta Hotels Виктор Салин.

О том, что «Экспо-2025» ‒ событие, несравнимое по потоку гостей, говорит и управляющий Demidov Plaza Сергей Дерендяев. По его словам, Свердловская область также пока не готова к тому, чтобы разместить всех желающих посетить выставку. «Нам пока далеко до готовности, я думаю, нужно в разы больше мест размещения, ведь мы должны будем на протяжении полугода принимать гостей, ‒ сказал собеседник «Нового Дня». ‒ Важно помнить о последствиях. Я помню 2009 год, когда прошел саммит ШОС, и у нас оказалось очень много отелей и очень мало гостей, а хотелось бы видеть баланс. Но варианты есть ‒ многие города, где проходили выставки, шли по этому пути. Например, строили временные места проживания, которые потом перепрофилировали под жилье или социальные объекты. Это было бы здорово».

О том, что времени на подготовку у Екатеринбурга будет достаточно, говорят и представители ресторанного бизнеса. «Если «Экспо» случится завтра, то город, конечно, не готов, а до 2025 года времени много, ‒ отметила управляющий проектами Resta Management Наталья Фоминых. ‒ Во-первых, нам надо научиться работать с огромным количеством гостей. С этим мы столкнулись во время чемпионата мира. Мы привыкли к обстоятельному сервису, потому что, например, для жителей Екатеринбурга посещение ресторана ‒ это особый повод, праздник. Гости идут в ресторан за впечатлениями. А иностранцы идут, чтобы поесть. И нам надо научиться обслуживать эти огромные, астрономические потоки. Конечно, это точка роста, которую мы, по крайней мере, для себя определяем. Во-вторых, мы показали в гостеприимстве класс во время ЧМ, но было бы здорово, если бы линейный персонал мог еще более бегло говорить на английском».

Если сравнивать Екатеринбург с Астаной, где в прошлом году проходило малое «Экспо», то уральская столица уже готова дать фору Казахстану в части «накормить» и «напоить». Однако, куда стремиться все же есть. «Да, у нас огромный ассортимент разных категорий ресторанов с разными кухнями, но если сравнивать, например, с Москвой, то нам далеко до нее ‒ и по количественному показателю, и по качественному. Конечно, там выбор больше, потому что сам город больше. При этом надо понимать, что массовое открытие ресторанов ‒ не самый удачный вариант, поскольку после завершения выставки они не будут востребованы. В мире и в России есть разные варианты решения этой проблемы. Могут, например, открываться временные площадки при поддержке города. Думаю, у многих заведений есть резервная мебель, оборудование, с помощью которых можно открывать временные площадки на полгода, пока идет «Экспо-2025». Из ближайших примеров ‒ «Иннопром». За четыре дня, пока идет выставка, заведения общепита, открывая точки в МВЦ, успевают себя окупить», ‒ добавил глава компании Coffee Project Павел Уфимцев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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