В центре Парижа выставили огромных матрешек – послов ЭКСПО-2025 (ФОТО)

В Париже на площадке Русского духовно-культурного центра выставили матрешек-послов, которые являются символами российской заявки на проведение «Экспо-2025». Это было сделано в преддверии голосования международного бюро выставок, которое выберет город проведения выставки. Всего было выставлено десять матрешек. До Парижа их привозили в Барселону, Лондон, Брюссель, Милан, Дубаи, Кейптаун, Берлин, Буэйнос-Айрес и Шанхай.

Гости Парижа фотографируются на фоне российских «послов».

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, дизайн арт-объектов отражает тему российской заявки – «Преобразуя мир: Инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений». В администрации города отметили, что после возвращения в Екатеринбург матрешки могут разместиться сразу на несколько площадках столицы Урала. Кроме того, экспозиция может стать передвижной.

Напомним, что город проведения «Экспо-2025» будет известен 23 ноября. Конкуренты Екатеринбурга ‒ японская Осака и азербайджанский Баку. Ранее столица Урала уже пыталась получить Всемирную выставку «Экспо-2020». Однако тогда победу отдали Дубаю.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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