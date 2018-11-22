Цифровое телевидение «Планеты» составит уверенную конкуренцию платформам видеохостинга, социальным сетям и онлайн-кинотеатрам

В скором времени цифровое телевидение станет беспроводным, еще более интерактивным, а 4K-картинка станет нормой. Об этом рассказал директор венчурного проекта ITM Холдинг «ЦТВ Планета» Игорь Стадухин. Подробности – в материале «Нового Дня».

Цифровое ТВ «Планеты»

Инженеры ITM Холдинга – одного из лидеров IT-отрасли Урала, говорят, что несмотря на популярность видеохостинговых платформ и социальных сетей, цифровое телевидение вполне комфортно чувствует себя на рынке. Ведь теперь просмотр каналов стал более интерактивным и дополнен различными сервисами. За последние лет 15 просмотр телевизионных каналов изменился принципиально. Спектр услуг телевещания значительно расширился благодаря тому, что в середине 2000-х на российском рынке помимо привычного эфирного телевидения появилось цифровое. Пионером в развитии данной технологии стал ITM Холдинг под брендом «Планета».

«В начале 2000-х годов мы столкнулись с непростой задачей. Надо строить у себя цифровое телевидение. Как его строить – тогда никто не знал. Не было никаких учебников «Как построить цифровое телевидение с нуля». Нужно было искать самостоятельно решения», – рассказывает директор венчурного проекта ITM Холдинга «ЦТВ Планета» Игорь Стадухин.

«Как и в большинстве случаев, технологии цифрового телевидения к нам пришли с Запада, – продолжает представитель «Планеты». – И поэтому появились компании, которые предлагали готовое решение. Мы покупали готовое оборудование, встраивали его в свои решения и смотрели, что из этого получится. Через некоторое время мы поняли, что это тупиковая ветвь развития. Поэтому было принято решение разработать свой программный продукт, который отвечал за прием сигнала телеканалов, обработку и передачу на сети оператора «Планета», что позволило контролировать все этапы передачи и трансляции сигнала».

Бренд «Планета», принадлежащий ITM Холдингу, предлагает своим клиентам более 300 каналов в высоком и ультравысоком качестве. Показывать трансляции в 4K стало возможным благодаря телеприставке на базе операционной системы Android. Платформа вдохнула в цифровое телевидение новую жизнь. Благодаря операционной системе от Google приставка превратилась в центр домашних мультимедийных развлечений, который позволил смотреть любимые сериалы и фильмы, а также устанавливать необходимые приложения и даже игры.

На базе новой операционной системы пользователям доступны сразу два интерфейса просмотра телевидения. Классический – позволяет увидеть список телеканалов и последовательность передач. И «Новый интерфейс», который удовлетворяет потребности пользователя, привыкшего получать то, что он хочет, здесь и сейчас.

«Когда клиент включает «Новый интерфейс», его встречает «Витрина». Она представляет собой анонсы интересных передач, которые подбирает наша команда редакторов. Витрина способна продвигать не только телепередачи, но любые другие услуги, нужные клиенту. Что может быть лучше? Сидишь, смотришь телепередачу, перешел, заказал пиццу и вернулся дальше к просмотру телеканала», – говорит Игорь Стадухин.

Телевидение становится абсолютно другим благодаря «Управлению просмотром», рассказывает специалист «Планеты». С помощью этого сервиса можно перемотать рекламу, пропустить неинтересный момент или наоборот пересмотреть его повторно. Также можно увидеть эфиры, которые в реальном времени были пропущены. Или же попросту поставить трансляцию на паузу. С учетом того, что клиентам «Планеты» доступны несколько десятков фильмовых каналов с глубиной архива до 9 дней, цифровое телевидение составляет конкуренцию различным сервисам онлайн-кинотеатров.

Клиентам цифрового телевидения доступны сервисы «В эфире» и «Поиск», которые позволяют найти необходимую передачу, сериал или трансляцию и посмотреть ее независимо от того, на каком канале она идет. Развивая новые возможности, инженеры, маркетологи и архитекторы IT-платформ ITM Холдинга готовят очередную уникальную фишку – уже в будущем году управлять телеприставкой можно будет, отдавая голосовые команды через специальный пульт с микрофоном.

Коме того, новые приставки теперь смогут работать не только по интернет-кабелю, но и передавая сигнал по Wi-Fi. Это мобильность и дополнительная свобода от проводов. Также в скором времени будет доступно беспроводное подключение к цифровому телевидению вообще без какой-либо приставки. В будущем на Google Play появится специальное приложение от «Цифровое ТВ Планеты», которое можно будет установить прямо на телевизор или мобильное устройство на базе Android.

«Есть определенный процент клиентов, который телевидением не пользуется, – рассказывает Игорь Стадухин. – Для этой аудитории один из сдерживающих факторов – это сложность входа. Нужно же купить или арендовать телеприставку, нужен телевизор. Если на компьютере смотреть, то нужна специальная программа. Чтобы помочь потребителю сделать первый шаг к тому, чтобы наслаждаться цифровым телевидением без привязки к конкретному устройству, мы запустили и будем совершенствовать «Портал цифрового телевидения». На портале можно смотреть телеканалы со всеми интерактивными возможностями оператора. На планшете, ноутбуке или смартфоне – все работает так же, как и на приставке».

Специалисты компании говорят, что по-прежнему главной задачей команды ITM Холдинга и бренда «Планета» остается удобство и комфорт клиента. Поэтому в планах оператора развитие систем фильтрации контента, причем не только с точки зрения ограждения детей от нежелательной информации, но и с точки зрения индивидуальных предпочтений каждого члена семьи. Точками развития станут системы поиска контента, возможность коллекционировать передачи, а также собственная фильмотека премиального контента.

Екатеринбург, служба информации

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