Из Избирательного кодекса области уберут правила заключения под стражу членов избиркома

Из Избирательного кодекса Свердловской области уберут упоминания о том, что руководитель Следственного управления СКР по Свердловской области имеет право возбуждать уголовные дела в отношении членов избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате заксобрания, соответствующий законопроект был внесен помощником областного прокурора по взаимодействию с органами государственной власти Ксенией Масаловой. Ссылаясь на пункт «о» статьи 71 Конституции РФ, она пишет в пояснительной записке, что уголовное и процессуальное законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации.

Сейчас в ст. 30 Избирательного кодекса Свердловской области говорится, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении члена избиркома, о привлечении его в качестве обвиняемого, ходатайство о его заключении под стражу может приниматься только руководителем регионального СУ СКР. Кроме того, в статье указано, что на председателя облизбиркома может возбудить дело только председатель СК РФ. По мнению прокуратуры, эти пункты следует признать утратившим силу, так как нельзя повторять федеральные нормы в областных законах, если предмет регулирования отнесен к исключительной компетенции Российской Федерации.

Предварительное рассмотрение законопроекта профильным комитетом состоится в понедельник, 26 ноября.

Екатеринбург, служба информации

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