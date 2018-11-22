В Академическом реконструируют улицу Чкалова

В Екатеринбурге объявлен тендер на реконструкцию улицы Чкалова в Академическом районе. Кроме проезжей части, будут сделаны пешеходные тротуары с озеленением, места для парковки.

Тендер на реконструкцию улиц Чкалова объявлен Управлением капитального строительства Екатеринбурга. Начальная цена контракта – более 142 миллионов рублей. Сегодня на участке от улицы Краснолесья до Вонсовского сделано лишь временное покрытие. А победитель конкурса обязан будет разработать проект полноценной дороги с пешеходными зонами.

По условиям тендера, исполнитель должен разработать документацию, провести инженерные и геодезические работы и приступить к строительству. Окончание работ запланировано на 30 сентября 2020 года. За это время на Чкалова должна появиться автодорога из четырех полос, пешеходные тротуары, зеленые зоны, велодорожки и места для парковки.

Победителя конкурса назовут 12 декабря 2018 года. Предполагается, что прокладка самой дороги начнется в 2019 году, после того, как проект утвердит мэрия города.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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