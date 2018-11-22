Екатеринбуржцев зовут провериться на онкологию

В ближайшую субботу в поликлиниках Екатеринбурга пройдет акция «Субботник против рака». С 9:00 до 15:00 пациентов будут принимать терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи и дерматовенерологи. Специалисты ‒ при необходимости ‒ будут давать екатеринбуржцам направления на флюорографию, маммографию, УЗИ органов малого таза, а также консультировать пациентов по профилактике онкологических заболеваний.

Как уточнили в пресс-службе горздрава, для участия в «Субботнике против рака» нужно записаться на акцию по телефону 204-76-76. «Проходить обследование желательно в поликлинике по месту жительства, так как при необходимости дополнительного обследования в своей больнице его будет сделать проще и быстрее. При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт», ‒ уточнили там.

При этом принимать участие в «Субботнике против рака» будут не все поликлиники Екатеринбурга, а только некоторые: поликлиника ЦГКБ № 1 на проспекте Ленина, 52, поликлиника ЦГБ № 2 на улице Московской, 2, поликлиника ЦГБ № 3 на улице Бебеля, 160, поликлиника ЦГКБ № 6 в переулке Саперов, 3, поликлиника ЦГБ № 7 на улице Сыромолотова, 10, поликлиника ЦГБ № 20 в переулке Коротком, 2, поликлиника ЦГКБ № 23 на улице Старых Большевиков, 9, поликлиники ЦГКБ № 24 в переулке Рижском, 16, и на улице Шварца, 14Г, поликлиника ГКБ № 14 в переулке Суворовском, 5, поликлиника «Новой больницы» на улице Заводской, 29, а также клиника Павлова в переулке Буторина, 3А.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.11.18

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