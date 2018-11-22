Насильники, сбросившие тело жертвы в колодец, получили 40 лет на троих (ФОТО)

В Талице вынесен приговор трем местным жителям, которые два года назад изнасиловали и жестоко убили женщину, а ее тело сбросили в колодец, из которого жители деревни брали воду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, обнаженное тело женщины было обнаружено местным жителем в декабре 2016 года в питьевом колодце одной из деревень Талицкого района рядом с заброшенным домом. «Тело сильно вмерзло в воду, его задели ведром. Гражданин, увидев, что именно находится в колодце, ужаснувшись, позвонил в полицию», – рассказал Валерий Горелых. Односельчане опознали местную жительницу 1963 г.р., одинокую, склонную к злоупотреблению алкоголем. Сыщики начали отрабатывать связи жертвы.

В СУ СКР добавляют, что, узнав об изнасиловании и убийстве, две местных жительницы признались, что против них в том же заброшенном доме были совершены преступления сексуального характера. Они назвали одно и то же имя – местного жителя 1997 г.р. Он был приговорен к 19,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В ходе следствия были также установлены два его сообщника по третьему изнасилованию, 1984 и 1995 г.р. Поскольку непосредственного участия в убийстве они не принимали, их приговорили к 10 и 10,5 годам общего режима.

Талица, служба информации

Талица. Другие новости 22.11.18

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