Гордума Екатеринбурга обойдется бюджету в 175 миллионов рублей

Бюджетная комиссия гордумы Екатеринбурга предварительно одобрила расходы муниципальной казны на содержание депутатов и аппарата думы в 2019 году.

По информации начальника департамента финансов Анны Турунцевой, общие затраты на городской парламент составят 175 миллионов рублей. Из этой суммы аппарат думы «съедает» 138,9 миллионов, из них на зарплаты муниципальных служащих уйдет 127 миллионов, остальные деньги предназначены для оплаты услуг связи, обслуживания оборудования, выплаты командировочных сотрудникам и прочее.

Непосредственно депутатский корпус обойдется бюджету намного дешевле. Расходы на председателя думы Игоря Володина составят 3,8 миллиона рублей. На компенсацию депутатских расходов в казне заложено 24,8 миллионов, на оплату труда народных избранников – 7,4 миллиона рублей. Как уточнили в пресс-службе городской думы, на данный момент зарплату получают только два депутата – спикер Володин и его заместитель Виктор Тестов.

Добавим, что проект бюджета также учитывает расходы на содержание думы на ближайшую трехлетку. В 2020 году на ЕГД заложено 179 миллионов рублей, в 2020 году – 184 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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