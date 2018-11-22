16 лет спустя свердловчанина приговорили к колонии за убийство в Казахстане

В Краснотурьинске городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, которой 16 лет назад совершил убийство в Казахстане. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в конце июля уралец находился в гостях у своей знакомой в городе Петропавловске. В состоянии алкогольного опьянения он убил ее ‒ женщина скончалась от множественных ножевых ранений. После чего свердловчанин бежал в Россию и несколько лет жил по поддельным документам, скрываясь от правосудия.

Казахские правоохранители объявили мужчину в международный розыск, расследованием занялись их свердловские коллеги, но поймали его уже силовики из Ивановской области в 2016 году. В итоге 48-летний житель Краснотурьинска был обвинен в преступлении по ч.1. ст. 105 УК РФ («Убийство»), суд признал его вину и приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Наказание свердловчанин будет отбывать в России.

Краснотурьинск, Елена Сычева

Краснотурьинск. Другие новости 22.11.18

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