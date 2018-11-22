Екатеринбургская компания наказана за регистрацию сотни мигрантов на 7,5 кв. м

Екатеринбургская строительная компания «Сибирский кедр+» зарегистрировала 98 мигрантов на 7,5 кв. метрах

Правоохранительные органы Екатеринбурга пресекли незаконную деятельность ООО «Сибирский кедр+», которое предоставляло миграционному центру ложные сведения. С июля 2017-го по январь 2018 года злоумышленники присылали неправильную информацию о пребывании 98 человек. Помещение, в котором якобы проживали мигранты, находится на ул. Надчива Онуфриева. Его общая площадь – 7,5 кв. м.

Представитель компании пытался обжаловать обвинение и рассказал, что адрес, указанный в уведомлениях, верный – иностранные граждане должны были работать в этом помещении. Селить их туда не собирались. Суд указал, что даже при таком условии – налицо нарушение закона, так как согласно законодательству, под местом пребывания иностранного гражданина понимается помещение, используемое для сна и отдыха.

В пресс-службе облсуда сообщили, что юридическое лицо, направлявшее ложную информацию, получит наказание в соответствии с ч. 2 ст. 19.27 КоАП РФ «Представление заведомо ложных сведений об иностранном гражданине». Исходя из этого ООО «Сибирский кедр+» назначили наказание в виде административного штрафа в 350 тысяч рублей.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 22.11.18

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