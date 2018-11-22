«То, как дают деньги на строительство школ, – это издевательство»: в мэрии Екатеринбурга пожаловались на финансовую бюрократию

Строительство новых школ в Екатеринбурге тормозится из-за излишней бюрократизации финансовых процессов. Об этом заявил сегодня депутатам начальник строительного комитета администрации города Николай Сметанин. По его словам, свердловское правительство и Федерация дают деньги, но средства приходят слишком поздно. Из-за этого строители вынуждены в спешке осваивать бюджет под конец года.

В пример чиновник привел ситуацию со школой № 80 на Уралмаше. Напомним, старое школьное здание снесли, чтобы построить новый современный учебный комплекс. «Мы очень долго не могли провести торги по этому объекту, потому что не хватало полной суммы для закупки. Школа строится за счет софинансирования бюджетов, а область заложила деньги только на один год. Это просто издевательство. Мы восемь месяцев потратили на то, чтобы областные средства были предусмотрены на 2019 и 2020 годы. В итоге школу отторговали только в сентябре, а работы на объекте начались в октябре. Из положенных в этом году 300 миллионов рублей мы освоим только 230», – рассказал Сметанин.

Его слова вызвали беспокойство депутатов, так как в правительстве Свердловской области недавно утвердили новую систему финансовых расчетов с муниципалитетами – все неосвоенные за год деньги возвращаются обратно в региональный бюджет. Но Николай Сметанин заверил, что как раз областные средства на возведение школы № 80 город успеет потратить.

Схожая проблема возникла и при проведении торгов на строительство новой школы в Академическом районе. Финансирование этого объекта идет с участием федерального бюджета. По словам чиновника, в этом году федеральное казначейство поменяло коды бюджетной классификации, из-за чего с сентября все платежи были приостановлены. В итоге городские власти заключили контракт с подрядчиком только 15 ноября, который до конца года должен освоить сотни миллионов рублей.

«Строители здесь не виноваты, они работают. Но есть общая проблема бюрократизации процессов. Когда мы девять месяцев доводим деньги, а потом за два месяца нужно махать лопатой, – это тяжело. С Министерством финансов Свердловской области мы отладили механизм, и надеюсь, что в следующем году такого не повторится. Но законодательство постоянно меняется, и, к сожалению, не всегда можно успеть за этими изменениями», – заключил Сметанин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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