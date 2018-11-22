Екатеринбург проиграл борьбу за право быть столицей «Тотального диктанта»

Екатеринбург не смог пробиться в топ-5 городов, из которых выберут столицу «Тотального диктанта-2019». Об этом сообщается на официальном сайте акции. В шорт-лист вошли Пенза (11 042 голоса), Ростов-на-Дону (7 031 голос), Таллин (6 292 голоса), Ставрополь (5 902 голоса) и Казань (5 756 голосов). Екатеринбург же смог набрать только 3 329 голосов.

Напомним, город-победитель, в котором 13 апреля текст «Тотального диктанта» прочитает его автор, выберет жюри. В 2019 году «диктатором» стал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и критик. Столицу назовут через 72 дня.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.11.18

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