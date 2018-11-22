Из-за подделки протокола собрания жильцов возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге прокуратура Железнодорожного района выявила факт подделки подписей на общем собрании собственников дома по ул. Стрелочников, 9А. В протоколе голосования были подделаны более пяти подписей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, уголовное дело было заведено по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка официального документа в целях его использования».

По версии следствия, осенью 2017 года, в доме по адресу: Стрелочников, 9А, проходило собрание собственников, на котором обсуждался способ управления домом. Было проведено голосование, которое оформили протоколом. Подпись под ним поставили председатель, члены счетной комиссии и секретарь собрания. В мае 2018 года суд признал протокол недействительным. Прокуратура продолжает расследование.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 22.11.18

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