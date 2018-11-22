«Автомобилист» проиграл четыре из пяти последних матчей

«Автомобилист» потерпел второе поражение подряд в домашней серии матчей КХЛ. Екатеринбуржцы уступили нижегородскому «Торпедо» со счетом 1:3.

В составе гостей отличились Юрий Сергиенко, Эндрю Кейлоф и Денис Баранцев. Единственный гол «Автомобилиста» забил выздоровевший нападающий Стефан да Коста. Основной вратарь уральцев Якуб Коварж до сих пор числится в списке травмированных, поэтому сегодня ворота защищал Владимир Сохатский.

Это уже четвертый проигрыш «Автомобилиста» в пяти последних встречах. Но в тренерском штабе к этой ситуации относятся спокойно.«Матч был очень напряженный. Обе команды играли правильно. Есть небольшие претензии к нашей атаке, немного переигрывали. После предыдущего поражения эмоции у парней били через край, сегодня хотели реабилитироваться. Ничего страшного не случилось, будем двигаться дальше. У каждой команды бывают спады. Но их надо пережить стойко и дружно всей командой, может быть, все клубом. Надо терпеливо к этому относиться. Атмосфера в раздевалке по-прежнему потрясающая. Парни переживают. Я попросил их сильно не зацикливаться на поражениях, надо думать о хорошем, нужны позитивные моменты. Претензий по самоотдаче у меня ни к кому нет. Я с парнями, и не брошу их никогда. Будем идти вперед. Нас тяжело сломать», – высказался наставник екатеринбургской команды Андрей Мартемьянов.

«Автомобилист» по-прежнему удерживает первое место в регулярном чемпионате КХЛ. Команда набрала 53 очка в 31 матче. На старте сезона уральцы выиграли 18 встреч подряд, установив клубный рекорд. Следующий домашний поединок «Автомобилист» проведет 24 ноября с казанским «Ак Барсом».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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