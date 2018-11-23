В Дегтярске молодежные покатушки с водителем без прав загончились смертью подростка (ФОТО)

В Дегтярске компания молодежи решила покататься по ночному городу. Все закончилось ДТП, в котором скончалась девушка.

Авария произошла около часа ночи на улице Клубной, у дома № 20. Парень 2000 года рождения сел за руль «Ниссан Цифиро», с ним было трое пассажиров. Ребята просто катались по городу. У водителя не было прав, никто в салоне не пристегнулся.

В какой-то момент водитель не справился с управлением и влетел в невысокий бетонный блок. Машина перевернулась. В ДТП до приезда скорой скончалась 16-летняя девушка. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, она находилась на переднем пассажирском сиденье и тоже не пристегивалась.

Дегтярск, служба информации

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