На Урал идут арктические морозы

Свердловские синоптики прогнозируют похолодание в ближайшее время. Относительно теплый период завершается. По данным областного метеобюро, ноябрь выдался на 2-4 градуса теплее нормы, но уже к выходным зима возьмет свое. В северных районах региона по ночам температура воздуха может опускаться до -20…-25 градусов в ночные часы.

«В южных районах Среднего Урала циклоны обеспечат частые снегопады, пополнение снежного покрова. Температура воздуха будет колебаться от слабых морозов до довольно чувствительных -18…-23 градусов, которые вероятны ночью 24 ноября, а также в последние дни месяца», ‒ добавили в свердловском метеоцентре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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