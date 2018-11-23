В екатеринбургском Доме творчества запретили родительские чаты

В Доме детского творчества Октябрьского района Екатеринбурга запретили чаты в мессенджерах и социальных сетях решением директора. Копию документа опубликовал в твиттере пользователь iFORA. Судя по распоряжению за подписью директора ДДТ Радика Биктимирова, речь идет о запрете для сотрудников Дома творчества. «С 13.11.2018 [запретить] вести переписку в групповых чатах социальных сетей и мессенджеров с учащимися, их родителями (законными представителями)», ‒ сказано в бумаге.

По словам представителей учреждения, директор преследовал благие цели. «Было много недопонимания, когда в групповых чатах родители и педагоги недопонимали друг друга, может, даже высказывались некорректно, и приказ был как раз чтобы это пресечь, чтобы все общались напрямую», ‒ рассказал собеседник агентства.

Тем не менее, как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга, в чьем подчинении находится октябрьский Дом детского творчества, чиновники уже обсудили ситуацию с Биктимировым, чтобы тот аннулировал свой приказ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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