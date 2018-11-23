Уральцы за четыре недели потратили 6 млн рублей на айфоны

Жители регионов УрФО готовы тратить большие деньги на дорогие смартфоны. Только за последний месяц общая сумма трат на яблочные устройства составила больше 6 млн рублей. При этом каждое второе было куплено в кредит.

Самым популярным в точках продаж «Мегафона» оказался Apple iPhone XR 128 GB, который выбирает каждый третий покупатель. Впрочем, чаще всего уральцы отдают предпочтение все же менее емким смартфонам ‒ на 64 GB, а самые востребованные цвета корпуса – черный, серый и золотой. Таковы итоги продаж за четыре недели в салонах «Мегафона» и интернет-магазине оператора.

По данным пресс-службы мобильного оператора, чаще всего айфоны покупают мужчины из Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и ХМАО-Югры. «Средний Урал при этом занял пятое место в общероссийском рейтинге. Больше фанатов новой продукции Apple оказалось только в Москве, Питере, Самаре и Ростове-на-Дону», ‒ отметили в «Мегафоне».

«Это идеальный вариант для тех, кто хочет быть быстрее и мобильнее. Помимо широкого экрана и большой памяти владельцев новых iPhone ждет самый быстрый 4G+. А успешный тандем такому смартфону составит линейка тарифов «Включайся!» с безлимитным интернетом», – отметил директор по продажам на массовом рынке «Мегафона» на Урале Александр Малов.

По данным компании, средние скорости передачи данных на «яблочных» гаджетах почти в два раза превышают этот показатель для общей базы смартфонов России. Средняя скорость мобильного интернета у новой линейки составляет около 60 Мбит/с, против 25 Мбит/с по сети «Мегафона». Средние скорости мобильного интернета в целом по России у новых смартфонов iPhone XS Max выше, чем у версий iPhone X 2017 года, примерно на 80%.

За последние два года трафик у пользователей самых современных смартфонов в сети «Мегафона» увеличился в несколько раз. Аналитики компании прогнозируют рост потребления мобильного интернета на 50% у клиентов с новыми iPhone до сентября 2019 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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