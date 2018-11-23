В Первоуральске закрыли школу из-за вспышки пневмонии

В Первоуральске со вчерашнего дня закрыта на карантин школа № 1, об этом сообщает официальный городской портал. Причина отмены очных занятий ‒ вспышка пневмонии. Диагноз уже подтвержден у 20 учеников и двух педагогов, все они в настоящее время госпитализированы. «Состояние оценивается как средней тяжести, ближе к легкому, очень тяжелых случаев нет», – цитирует заместителя начальника первоуральского отделения управления Роспотребнадзора по Свердловской области Людмилу Белякову телеканал «Интерра».

В школе уточнили, что сейчас там проводится дезинфекция. Карантин предварительно введен на 10 дней, если повторных случаев пневмонии не будет, то его снимут. Пока же задания здоровые школьники будут получать дистанционно через систему «Цифровой город».

Первоуральск, Елена Сычева

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