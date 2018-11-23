В Екатеринбурге стартовал сезон массового катания на коньках

В центре Екатеринбурге сегодня вечером заработает один из самых больших городских катков, на стадионе «Юность». Открытая ледовая площадка будет доступна для горожан с 19 до 22 часов по будням, с 17 до 22 часов в субботу и с 15 до 22 часов в воскресенье.

«Как всегда, на просторах «Юности» любителей катания на коньках ждет отличное музыкальное сопровождение, теплые раздевалки, буфет, помощь профессиональных тренеров и, конечно же, прокат и заточка коньков», – рассказали в пресс-службе спортивного комплекса.

В ЦПКиО имени Маяковского по традиции залили каток на пешеходных дорожках сразу за центральным входом в парк. Площадка для массового катания открылась 20 ноября и работает по графику: понедельник-вторник с 15 до 22 часов, среда-воскресенье с 11 до 22 часов.

Также ледовые катки на свежем воздухе ежегодно открываются на стадионах «Динамо» и «Химмаш», в спорткомплексе «Калининец», на природном водоеме возле ТРЦ «Радуга Парк». Но пока информации об их работе нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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