Осталось 10 дней: 40 % свердловчан не заплатили имущественный налог

На оплату имущественных налогов осталось 10 дней – последний срок 3 декабря. Однако около 40 % жителей региона этого до сих пор не сделали. Налоговая угрожает начислением пени и взысканием по суду.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин, всего в регионе налоговая насчитала 5,7 млрд рублей, которые граждане должны перечислить за владение квартирами, автомобилями и земельными участками. К этому моменту поступило около 3,2 млрд рублей, это примерно 60 %. ФНС ждет, что в ближайшие дни граждане вспомнят об обязательных платежах. Так, в прошлом году к 23 ноября налоги заплатили около половины жителей региона, но к 3 декабря собираемость составила 90 %.

Ваняшин напомнил, что налоги платить придется даже если уведомление по каким-то причинам владелец собственности не получил – в таком случае надо с паспортом прийти в ФНС. С 4 декабря налоговая начнет начислять пени, после суммы в 3 тысячи рублей сотрудники ФНС могут идти в суд и взыскивать деньги через приставов.

В Свердловской области ряд граждан имеют налоговые льготы. К примеру, владельцы автомобилей с мощностью до 100 л/с налог не платят, освобождены от уплаты налога за квартиру пенсионеры (но только на одну квартиру). А еще налог не платят владельцы квартир в новостройках – с 2013 года налоговая не получает данные по инвентаризационной стоимости жилья и не может выставить счет тем, у кого дом был построен позже.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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