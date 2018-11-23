Свердловские врачи вырезали гигантскую опухоль из печени десятилетней девочки

Врачи Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге провели уникальную операцию десятилетней пациентке по удалению злокачественной опухоли печени. Хирургам понадобилось около пяти часов, чтобы вырезать двухкилограммовое новообразование. Часть печени тоже пришлось удалить, однако врачам удалось спасти маленькой пациентке жизнь.

Сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно, девочка находится дома, сообщили в пресс-службе областного минздрава. Врачи надеются на полное выздоровление ребенка ‒ после прохождения курса химиотерапии.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.11.18

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