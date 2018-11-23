В ДТП у стадиона «Екатеринбург – Арена» пострадал ребенок (ФОТО)

Две иномарки столкнулись сегодня в районе развязки улиц Татищева – Репина – Ленина.

Как сообщил РИА «Новый День» очевидец, столкнулись легковая иномарка и внедорожник, предположительно Range Rover. На место прибыла машина реанимации. По предварительным данным, пострадал ребенок – девочка младшего школьного возраста.

По проспекту Ленина в сторону центра и по Репина в сторону ВИЗ-бульвара образовалась пробка.

В городском ГИБДД аварию обещали прокомментировать немного позже.

Екатеринбург, служба информации

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