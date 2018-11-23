Полицейские поймали браконьера, который вместо зайца убил 3 косуль (ФОТО)

В лесах под Камышловом егеря при помощи полицейских задержали трех браконьеров, которые незаконно охотились на косуль.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, первый нарушитель попался, когда пытался скрыться от полицейской машины на квадроцикле. Остановив его, оперативники осмотрели транспортное средство, а в нем обнаружили охотничье ружье «Фабарм», 14 патронов к нему и тушу обезглавленной и освежеванной косули. Разрешения на отстрел животного хозяин арсенала предъявить не смог. В 3,5 километра от деревни Шипицино правоохранители обнаружили останки еще трех убитых косуль, которых подстрелил задержанный гражданин.

«При допросе нарушитель пояснил полицейским, что в лесной массив он выезжал на зайца, по выписанной путевке. Но, приехав на охоту, неожиданно увидел трех косуль, поддался искушению и несколько раз нажал на спусковой крючок своего ствола. Чтобы не привлекать к себе лишнее внимание хитрый браконьер решил вывозить из чащи по одной туше»,– сообщил пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

Еще двух браконьеров уличили в 20 километров от Камышлова. Охотники медленно ехали в сторону леса на серебристом джипе «Субару» и прямо из машины отстреливали косуль, после чего забирали трофеи себе. Полицейские поймали их с поличным – в багажнике джипа были найдены два трупа животных, а также карабин с оптическим прицелом и двумя патронами.

Задержанные мужчины оказались жителями Сухого Лога. Один из них уже имел судимость за браконьерство.

В результате убийства косуль материальный ущерб департаменту по охране природы Свердловской области составил свыше 560 тысяч рублей. Против нарушителей были возбуждены уголовные дела по ст. 258 УК РФ – незаконная охота. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Камышлов, служба информации РИА «Новый День»

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