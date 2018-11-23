В Свердловской области приставы арестовали автопарк за долг в 2,7 млн рублей

Судебные приставы в Каменске-Уральском арестовали автопарк предприятия-должника за невыплату налогов в сумме 2,7 миллиона рублей. Это пришлось сделать, поскольку должник не платил долг длительное время. Помимо этого, у него имеется задолженность по страховым взносам. Арест был наложен на две пассажирские «газели» и одну грузовую, седельный тягач МАЗ 6430А9-1320-020 и прицепы.

Как сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры, руководитель предприятия был заранее извещен об исполнительном производстве. Кроме того, он отправил своего представителя, который следил за тем, как происходил процесс ареста имущества. Если должник не погасит долг в установленные сроки, то автобусы и прицеп будут переданы для оценки и реализации на торгах.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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