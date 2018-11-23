Легендарный журналист 90-х рассказал студентам, почему Навальный не победит (ФОТО)

У Алексея Навального не будет шансов победить, пока он не выработает позитивную программу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал сегодня на встрече со студентами Уральского федерального университета один из самых известных тележурналистов 1990-х, основатель телекомпании ВИД Александр Любимов. Эксперт пояснил, что пока популярный у молодёжи оппозиционер главным образом строит свою идеологию на критике существующей власти, но не предлагает ничего взамен.

Фото Олега Нохрина

«Меня всегда интересовало, что он может предложить, в чем его позитивная программа, и мне бы хотелось, чтобы это обсуждалось в СМИ, – подчеркнул Любимов. – Однажды я слушал его интервью Евгении Альбац, и она спросила: если он придёт к власти, что он сделает со спецслужбами? Он ответил в том духе, что все они бездельники, надо всех разогнать, все архивы открыть... А я подумал: А вдруг из архивов станет ясно, что был какой-то другой Навальный – страшный кровопийца, который расстрелял десятки тысяч людей на Бутовском полигоне?»

Он добавил, что во время московских митингов 2011-2102 годов журналисты РБК подходили к митингующим и спрашивали, за что те митингуют, но никакой позитивной программы опять же не услышали. «В стране, которая прошла через столько исторических событий, в которых пролилось столько крови, только с одними этими лозунгами (антиправительственными, – прим. ред.) не удастся победить, надо что-то предлагать», – считает Александр Любимов.

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