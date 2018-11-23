Мобильный оператор «Мотив» получил предупреждение от ФАС за рекламу с бандитской тематикой

Свердловская антимонопольная служба признала телевизионный ролик «Мистер Орандж» от оператора связи «Мотив» ненадлежащей рекламой. Компания получила предписание о прекращении нарушений.

Напомним, поводом для проверки ролика стала жалоба неназванного человека. В УФАС пришли к выводу, что «Мотив» вводит в заблуждение потребителей. «Используя образы мистеров «Еллоу», «Грина», «Рэда» и «Блэка», ассоциируемые с соответствующими операторами связи («Билайн», «МегаФон», «МТС», Теле2») в рекламе некорректно сравниваются тарифные планы посредством частичного умолчания обо всех их условиях. Таким образом, сохранение тарифа, как это обещано в рекламе, фактически не происходит», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также антимонопольная служба согласилась с претензией к эпизоду, где один из персонажей предлагает прочистить нос другому, страдающему аллергией, с помощью дрели. По мнению заявителя, это звучит как призыв к насилию и жестокости и противоречит принятым в обществе правилам морали и нравственности. УФАС признала этот факт нарушением п.1 ч.4 ст.5 Закона о рекламе: «Реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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