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Пятница, 23 ноября 2018, 16:28 мск

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Плотину в Екатеринбурге обследуют за 2 миллиона рублей

В Екатеринбурге на проспекте Ленина проведут работы по обследованию «остатков древней плотины Исетского пруда с фрагментами в местах нахождения водосбросов». Как сообщается на сайте госзакупок, эта услуга будет стоить администрации города 2 миллиона рублей. Исполнитель исследования должен предоставить научно-технический отчет и заключение.

В ходе работ будет разработана программа обследований и испытаний. По данным извещения о проведении аукциона, на плотине требуется провести проверку обмеров, геодезические измерения, визуальные и приборные обследования конструкций. Работы начнутся с момента заключения контракта и закончатся 28 февраля 2019 года.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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