Свердловчанину дали 2,5 года строгача за наркогостеприимство

Городской суд города Карпинска вынес приговор 26-летнему Игорю Гордиенко, который предоставлял свое жилое помещение для употребления наркотиков. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, он признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Систематическое предоставление жилого помещения для потребления наркотических средств». Осужденный получил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима, ограничение свободы сроком на 1 год и штраф в размере 15 тысяч рублей.

По версии следствия, в период с мая по июнь 2018 года, Гордиенко с целью употребить наркотики предоставлял свое жилье наркозависимым лицам. Кроме того, в этом же доме изготавливались наркотические средства, часть из которых получал осужденный.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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