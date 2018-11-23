В Екатеринбурге продлили закрытие улицы Гастелло и переулка Широкого

В Екатеринбурге продлевают закрытие улицы Гастелло и Переулка Широкого. Как сообщили в пресс-службе администрации города, перекрытие продлится до 10 января 2019 года.

Перекрытие необходимо для проведения в новостройки сетей водопровода, электрических и теплоснабжающих коммуникаций. На время работ водителям придется объезжать переулок Широкий от улицы Щербакова до улицы Мраморской и улицу Гастелло на ее отрезке от переулка Широкого до переулка Каслинского. После прокладки коммуникаций на данных улицах будет возобновлено транспортное движение.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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