Екатеринбург вышел во второй тур борьбы за ЭКСПО-2025. Прогноз плохой

В Париже завершился первый тур голосования по выбору города-хозяина Экспо-2025. Екатеринбург вышел во второй тур, но набрал только 48 голосов, тогда как у лидера – Осаки – 85. Баку с 23 голосами выбыл из гонки. Когда будут результаты второго тура, пока непонятно, но их ждут в течение часа. Настроение у делегации из России не очень оптимистичное, исходя из результатов первого тура.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
Екатеринбург. Другие новости 23.11.18
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