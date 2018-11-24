Тепло должно вернуться в дома на Вторчермете в ближайшее время

Аварийно-ремонтные бригады ЕТК восстанавливают теплоснабжение семи домов на улице Военной. Ранее там произошел порыв трубы, из-за чего пришлось ограничить подачу отопления в близлежащих зданиях. Как сообщили в пресс-службе компании, в настоящее время специалисты проводят замену участка изношенной трубы.

«Ремонт планируется завершить до 16:00, но специалисты приложат все усилия, чтобы закончить раньше. Екатеринбургская теплосетевая компания приносит жителям извинения за неудобства, связанные с вынужденным ограничением теплоснабжения», ‒ отметили в ЕТК.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.11.18

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