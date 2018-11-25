На Урале школьник застрелил подростка из ружья

В Верхней Синячихе 12-летний школьник скончался от огнестрельного ранения – из ружья его застрелил другой подросток.

По неподтвержденным пока данным, между мальчиками, которые дружили, произошла ссора. Один начал подшучивать над другим. Это переросло в перепалку. 13-летний парень, в квартире которого находились подростки, попытался выгнать приятеля, но это у него не получилось, и он схватился за ружье.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследованием занимается региональное управление СКР. Собственную проверку пообещали провести в аппарате уполномоченного по правам ребенка Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.11.18

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